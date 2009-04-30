У Чернівцях впала стріла баштового крану: є жертви

10:58, 30 квітня 2009
Суспільство
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 Одна людина загинула, ще одна травмована

 У Чернівцях від падіння стріли баштового крану одна людина загинула, ще одна травмована.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, 29 квітня у Чернівцях, на будівельному майданчику на вулиці Сторожинецькій, 63, сталося падіння стріли баштового крану.

Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізована до травматологічного відділення міської лікарні. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

 

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