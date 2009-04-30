Синоптики обіцяють дощ і зниження температури

1 травня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна погода з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, місцями гроза, лише у північній частині - без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, при грозах подекуди шквали 17-22 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°, у південних областях та на Закарпатті місцями 18-22°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

Про це УНІАН повідомили В Українському гідрометцентрі.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла. По Києву температура вночі 9-11° тепла, вдень 14-16° тепла.