Житомирянам покажуть виставку робіт заслуженого художника України Бориса Портного

Житомирянам покажуть виставку робіт земляка, Заслуженого художника України Бориса Портного, яку присвячено 80-річчю з дня народження митця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, об 11.00 6 жовтня у приміщенні Житомирського обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття виставки художника.

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«У день відкриття вхід на виставку – безкоштовний»,- сказано у повідомленні.

Виставка працюватиме до 6 січня 2018 року. На виставці будуть представлені роботи з колекції Житомирського краєзнавчого музею.

Довідка УНІАН. Портной Борис Якович (народився 8 жовтня 1937 р. у с. Шарівка, Хмельницька область – помер 25 квітня 2006 р. у м. Житомир) - живописець і графік. Плідно працював у галузі монументального мистецтва.

З 1963 – учасник обласних, республіканських, всесоюзних виставок. У 1967 році став лауреатом обласної премії ім. М. Шпака. У 1973 році – закінчив художньо – графічний факультет Одеського педагогічного інституту ім. К. Ушинського. 1982 року була проведена перша персональна виставка митця у виставковому залі Спілки художників м. Житомира. З 1983 – член Спілки художників України. В 2001 році став Заслуженим художником України.

У 1987 р. – учасник міжнародного пленеру, Польща. 1988 – учасник VI міжнародного пленеру «Людина та природа – 88» (Ужгород – Угорщина – Чехословаччина)

1995, 1997, 2000, 2003, 2006, 2007, 2011, 2012 – персональні виставки, м. Житомир. 2000 – персональна виставка, м. Нант ( Франція ). 2001 – персональна виставка, м. Київ.