Через 20 років: зірка фільму "Титанік" возз'єднається з Джеймсом Кемероном заради ролі в продовженні "Аватара"
15:56, 04 жовтня 2017Суспільство
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Всього планується випустити чотири сиквела "Аватара", поділених на блоки по два фільми. Перша з частин продовження повинна вийти в 2020 році.
Вінслет і Ді Капріо / REUTERS
Актриса Кейт Вінслет зніметься в сиквелі "Аватара", який зніме Джеймс Кемерон. Про це повідомляє Empire.
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"Кейт і я шукали що-небудь, що могли б зробити разом, 20 років, з часу нашого співробітництва в "Титаніку", який був одним із найцінніших фільмів у моїй кар'єрі", — сказав Кемерон.
Відомо, що Вінслет зіграє персонажа на ім'я Ролан.
Всього планується випустити чотири сиквели "Аватара", розділені на блоки по два фільми. Перша з частин продовження повинна вийти в 2020 році.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Джеймс Кемерон розкрив деталі нового "Термінатора".
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