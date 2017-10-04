Через 20 років: зірка фільму "Титанік" возз'єднається з Джеймсом Кемероном заради ролі в продовженні "Аватара"

Актриса Кейт Вінслет зніметься в сиквелі "Аватара", який зніме Джеймс Кемерон. Про це повідомляє Empire.

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"Кейт і я шукали що-небудь, що могли б зробити разом, 20 років, з часу нашого співробітництва в "Титаніку", який був одним із найцінніших фільмів у моїй кар'єрі", — сказав Кемерон.

Відомо, що Вінслет зіграє персонажа на ім'я Ролан.

Всього планується випустити чотири сиквели "Аватара", розділені на блоки по два фільми. Перша з частин продовження повинна вийти в 2020 році.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Джеймс Кемерон розкрив деталі нового "Термінатора".