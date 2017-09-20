Найвідоміша Сара Коннор повертається через 25 років: Джеймс Кемерон розкрив деталі нового "Термінатора"

Джеймс Кемерон розповів, що у перезапуску «Термінатора» глядачі побачать не тільки Арнольда Шварценеггера, але і Лінду Хемілтон — в ролі Сари Коннор. За словами Кемерона, повернення актриси стане «заявою з приводу гендерних ролей в екшенах», повідомляє The Hollywood Reporter.

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"Є п'ятдесяти - і шістдесятирічні мужики, які досі вбивають поганих хлопців. Але немає аналогічного прикладу жіночої ролі", - заявив він.

Разом з тим, як зазначив продюсер, новий фільм також стане стартом і для покоління молодих персонажів.

"Ми почали шукати дівчину вісімнадцяти років, щоб вона стала головною героїнею нової історії. У нас будуть персонажі як теперішнього, так і майбутнього. Переважно, ви побачите нових героїв, але ядром все ж будуть Арнольд і Лінда", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відродженням нового "Термінатора" займеться творець "Дедпула".