Екс-голова ВСУ Бойко увійшов до Вищої кваліфікаційної комісії суддів

До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) від Міністерства юстиції призначено колишнього голову Верховного суду України, члена Вищої ради юстиції Віталія БОЙКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінюсту, відповідний міністерський наказ було підписано 29 квітня.

У Верховному суді УНІАН пояснили, що, таким чином, склад ВККС повністю сформований, найближчим часом буде обрано голову ВККС і його заступника, після чого Комісія зможе почати свою безпосередню діяльність - формування суддівського корпусу.