Долар на міжбанку впав

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту почали падати.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0675/8,0960 грн., на 12:00 ціни почали падати – 8,0650/8,0850 грн. На час закриття цінові рівні досягли мінімуму – 8,0440/8,0520 грн.

О 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2442/0,2458 грн., на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2442/0,2452 грн. На час закриття торгів ціни знизилися – 0,2438/0,2445 грн.

У Росії курс долар-рубль знову знизився і становить 33,0025 рубля (-0,0975).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3373/1,3375 дол., а на 14:15 впали до 1,3265/1,3267 дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7630/10,8110 грн., на 12:00 ціни пішли вниз – 10,7610/10,7770 грн. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6580/10,6810 грн.