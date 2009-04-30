Шахтарі отримали зарплату за березень

Усім шахтарям державних підприємств галузі, станом на 12.00 30 квітня, виплачено заробітну плату за березень 2009 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства вугільної промисловості, про це повідомив сьогодні міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ на апаратній нараді Мінвуглепрому.

За його словами, з перших днів травня почнеться виплата заробітної плати за квітень нинішнього року.

Міністр зазначив, що на полудень сьогоднішнього дня з усіх державних підприємств галузі до Мінвуглепрому надійшли телеграми про завершення розрахунків із зарплати за березень 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд ухвалив рішення щомісячно, починаючи з березня 2009 року, виділяти зі Стабілізаційного фонду 350 млн. грн. на виплату зарплат шахтарям.