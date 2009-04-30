У Києві стріляли в ініціатора викриття афери Флетчера

У Києві скоєно напад на голову Комітету з питань боротьби з соціальними зловживаннями Віталія ХІБОВСЬКОГО, який був ініціатором виявлення фінансової афери Роберта ФЛЕТЧЕРА.

Про це УНІАН повідомив сам В.ХІБОВСЬКИЙ.

За його словами, напад стався 29 квітня близько 2-ї години ночі, коли він паркував автомобіль у дворі власного будинку в селі Білогородка Києво-Святошинського району. В цей час невідома особа в масці вистрелила в нього п’ять разів з пістолету, пристосованого для стрільби гумовими кулями, більшість з яких потрапила в одяг, пошкодивши його, а одна в тіло, в область печінки.

Як зазначив постраждалий, на місці події слідчо-оперативна група співробітників міліції вилучила гільзи та кулю чорного кольору.

Як зауважив В.ХІБОВСЬКИЙ, наразі правоохоронці відпрацьовують всі версії, які можуть стосуватися інциденту, від конфлікту на побутовому грунті до подій, пов’язаних з його професійною діяльністю.

Як зауважив В.ХІБОВСЬКИЙ, подію, що сталася з ним, він пов’язує саме з останнім, оскільки у комітеті, який він очолює, ще й досі працює «гаряча лінія», на яку з різних регіонів України телефонують час від часу люди, які проходили тренінги у Р.ФЛЕТЧЕРА.

У свою чергу в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Київській області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про напад на В.ХІБОВСЬКОГО і зазначили, що слідчим управлінням Києво-Святошинської міліції наразі порушено кримінальну справу за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Однак там не виключають, що ця стаття може бути перекваліфікована в залежності від результатів судово-медичної експертизи, яка покаже ступінь та характер отриманих внаслідок нападу В.ХІБОВСЬКИМ тілесних ушкоджень

Як повідомляв УНІАН, організатор тренінгів «Секрети мільйонерів» Р.ФЛЕТЧЕР був затриманий 22 листопада 2008 року.

За даними МВС, Р.ФЛЕТЧЕР ошукав українських громадян щонайменше на 500 млн. грн.

У ході тренінгів Р.ФЛЕТЧЕР видавав себе за успішного мільйонера, розповідав про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можливо збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20% до 300% річних і отримувались кошти.