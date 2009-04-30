Пам'ятник Купріну встановили в Балаклаві

У Балаклаві на набережній Назукіна сьогодні закінчилися роботи із встановлення пам`ятника російському письменникові Олександру Купріну.

Як передає кореспондент УНІАН, бронзовий Купрін, на зріст із звичайну людину, стоїть у вільній позі, злегка спираючись на огорожу набережної.

Автор пам`ятника - севастопольський скульптор Станіслав ЧИЖ, в життя ідею втілив також севастополець Георгій ГРИГОР’ЯНЦ.

Побувавши сьогодні в Балаклаві голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН високо оцінив роботу і архітекторів, і будівельників. Він висловив упевненість, що «пам`ятник стане прикрасою Балаклави». Тим більше, як сказав він, «Купрін і Балаклава – нерозривні». «І ось що цікаво: у 1905 році градоначальник Севастополя Максимов вислав письменника з міста. А через 104 роки співак листригонів все-таки повернувся в оспівану ним Балаклаву», - зазначив керівник міста.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, роботи із здійснення цього проекту тривали більше трьох років. 27 травня 2005 року вийшло розпорядження МДА «Про спорудження пам`ятника Купріну О.І.». Як планується, офіційно пам`ятник відкриють 2 травня.