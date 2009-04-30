Свинячий грип більше не свинячий

Світова організація охорони здоров`я (СООЗ) за наполяганням урядів кількох країн і представників м`ясної галузі вирішила більше не використовувати щодо нового різновиду грипу термін "свинячий грип", а замінити його технічною назвою вірусу - "грип A (H1N1)", зазначається в повідомленні на сайті організації.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, СООЗ називатиме новий вірус грипу "грип A (H1N1)", - записано в заяві.

Раніше виробники м`яса і м`ясної продукції, а також кілька країн і представники ЄС закликали змінити назву хвороби, оскільки, на їхню думку, воно вводить людей в оману. Люди, побоюючись заразитися, відмовляються від свинини, хоча, як запевняють фахівці, її вживання в їжу не становить небезпеки для здоров`я. В результаті, вважають експерти, свинарство може зазнати великих фінансових втрат, повідомляє РІА "Новости".

СООЗ у четвер офіційно підтвердила 236 випадків захворювання людей свинячим грипом. За даними організації, більше за всього хворих - 97 - у Мексиці.

Всього зафіксовано вісім смертельних випадків - сім у Мексиці, один - у США.