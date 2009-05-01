В Ужгороді сьогодні закладуть алею сакур

В Ужгороді 1-2 травня започаткують найдовшу в Європі алею сакур. Про це УНІАН повідомив піар-директор фестивалю «Сакурафест» Олександр ТІМКОВ.

За його словами, 1-2 травня в Ужгороді проходитиме фестиваль «Сакурафест», який має на меті популяризувати саме Ужгород та одну з його окрас - цвітіння сакури. У рамках цього фестивалю щороку висаджуватимуть нові сакури. Цього року першу Алею сакур - вона буде наразі найдовшою в Європі - закладуть на Православній набережній.

Гроші на Алею сакур вдалося залучити від продажу фоторобіт закарпатських митців із зображеннями цвітіння цих дерев. Про це розповів арт-директор фестивалю Євген КОЛЕСНИК. Участь у висадженні сакур візьмуть 7 бізнесменів з Японії.

О.ТІМКОВ також повідомив, що сьогодні в рамках фестивалю в Ужгороді облаштують найдовший в Україні пивний стіл. «Спеціально змайстрований стіл завдовжки 300 метрів розташують на набережній Незалежності. Виробник популярного українського пива пригощатиме ужгородців, причому частину пива роздаватимуть безкоштовно. Для дітей розливатимуть безалкогольну продукцію», - розповів О.ТІМКОВ.

У рамках «Сакурафесту» на набережній Незалежності та Поштовій площі Ужгорода виступатимуть відомі фольк-гурти, сатиричний театр та гурт «Скрябін».