У Чернігові профспілки проведуть акцію "Стіна правди"

На Красній площі Чернігові сьогодні відбудеться акція "Стіна правди", яка стане складовою всеукраїнської акції Національного форуму профспілок України.

Як повідомила голова обласної організації Всеукраїнської незалежної профспілки "Трудящі" Олеся ЧУБКО, у Міжнародний день солідарності трудящих на площі активісти встановлять великі аркуші паперу, де всі бажаючі зможуть у письмовій формі висловити невдоволення державною і місцевою владою, поскаржитися на роботодавців, чи повідомити про порушення своїх прав.

О.ЧУБКО пообіцяла, що всі вимоги будуть донесені до представників органів влади та місцевого самоврядування. "5 травня ми розмістимо листи з вимогами перед входами до будівель Чернігівської міської та обласної рад. Сподіваємося, що влада зверне на них увагу", - сказала вона.

Як повідомили у відділі зв`язків з громадськістю міськради, також у Чернігові відбудеться першотравнева демонстрація, яку організовують місцеві осередки КПУ та СПУ.