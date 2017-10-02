СБУ показала, як вистежувала диверсантів, винних у серії антидержавницьких злочинів (фото, відео)

Служба безпеки України показала, як вистежувала диверсантів, винних у серії антидержавницьких злочинів. На сайті СБУ опубліковані фото і відео з місця затримання злочинців.

Так, правоохоронці встановили, що жителі Черкас та Одеси підірвали 21 вересня бойову гранату біля могильного комплексу хасидського пророка в Умані під час перебування паломників. В результаті вибуху двоє громадян Ізраїлю отримали тілесні ушкодження.

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В рамках відкритого кримінального провадження, оперативники управління СБУ в Черкаській області отримали докази причетності диверсантів до вибуху гранати у Києві на вулиці Грушевського під час святкування Дня незалежності, а також підриву вибухівки поблизу Посольства США в Україні.

Оперативники спецслужби затримали двох зловмисників на кордоні Львівської та Закарпатської областей на Верецькому перевалі при спробі закладки вибухівки під пам'ятник «Сім племен угорців». Під час обшуку автомобіля затриманих, правоохоронці вилучили три бойові гранати РГД-5 і Ф-1 та інші знаряддя для вчинення злочину.

За інформацією СБ України, отриманої під час досудового слідства, диверсанти діяли на замовлення колишніх функціонерів «Партії регіонів». Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання злочинного угруповання, жителів Черкаської області, які планували підірвати угорський пам'ятник на Закарпатті.