Ужгород вже наступного року залишать без централізованого опалення

В Ужгороді 73% квартир мають автономне опалення, тому наступного року централізованого тепла в місті не буде, заявив кореспонденту УНІАН прес-секретар міського голови Ужгорода Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, цього тижня виконком Ужгородської міської ради розглянув підсумки опалювального сезону 2008-2009 рр. та заходи з підготовки до опалювального сезону 2009-2010 рр.

Загалом, зауважив О.ПОДЕБРІЙ, результати є наступними: з 23 тисяч 50 ужгородських квартир, що користувалися централізованим теплопостачанням, 16 тисяч 717 (73%) облаштували системи індивідуального опалення і від централізованого від’єднані. Тому очевидно, що подавати тепло і запускати централізовані котельні буде неефективно на таку малу кількість помешкань, сказав О.ПОДЕБРІЙ.

«Кожну закриту централізовану котельню, яка пожирає кошти, влада вважає перемогою на шляху до повної автономізації бюджетних закладів. Питанням №1 є забезпечення автономним теплом насамперед закладів освіти, шкіл і дитсадків. В Ужгороді централізованого теплопостачання більше не буде», - зазначив речник мера.

Він також уточнив, що заборгованість населення Ужгорода за тепло на сьогодні становить 7 млн. грн. Бюджетні заклади жодних боргів не мають, повідомив О.ПОДЕБРІЙ.