На Вінниччині батьки намагалися продати п'ятирічну доньку

У місті Ладижин Вінницької області правоохоронці затримали батьків при спробі продати свою п`ятирічну доньку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

З’ясовано, що батьки (обоє без постійного місця роботи, раніше судимі) намагалися продати дитину мешканці обласного центру, 1987 року народження, без постійного місця роботи.

Наразі з`ясовуються усі обставини злочину.