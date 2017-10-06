Голова Житомирської ОДА Гундич перевірив роботу підрядника з реконструкції Гришковецької гімназії

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич перевірив роботу підрядника з реконструкції Гришковецької гімназії. Як передає кореспондент УНІАН, Гундич сьогодні разом з журналістами та місцевою владою оглянув роботи, що ведуться у гімназії.

Спілкуючись з пресою, він нагадав, що був вже тут раніше, а тепер приїхав перевірити, що зроблено і як проходить реконструкція закладу.

При цьому голова Житомирської облдержадміністрації наголосив, що проводити реконструкцію освітніх закладів треба комплексно.

«Саме такий підхід, як ви бачите, і застосовується під час термосанації Гришковецької гімназії Бердичівського району», - сказав він.

«Нещодавно я мав серйозну зустріч із підрядниками, які працюють на об'єктах ДФРР. Я наголошував, що допоки нам дозволяє погода, маємо спрацювати на всі 200% і вивести на ремонти максимум людей. Як і обіцяв, я перевіряю хід, темпи і якість робіт на об'єктах ДФРР. Утеплення і зовнішнє оформлення Гришковецької гімназії є одним з кращих в області. Тут підрядник підходить комплексно до робіт - одразу після утеплення стіни фарбує її, зараз ми можемо вже бачити результати», - зазначив Гундич.

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Загальна кошторисна вартість термомодернізації Гришковецької гімназії - 8 млн 841,8 тис. грн. Об'єкт фінансується з Держфонду регіонального розвитку та місцевого бюджету на умовах 10% співфінансування. Проект передбачає проведення комплексної термосанації навчального корпусу, а саме: виконання робіт з утеплення фасаду, цокольної частини будівлі та покрівлі.

У минулому році в межах наявного фінансування було частково замінено віконні блоки на енергозберігаючі. Гришковецька гімназія бере участь у спільному проекті Міносвіти та Мінрегіону щодо створення нового освітнього простору у 200 школах України. У рамках цього проекту, крім запровадження енергоефективних заходів, буде встановлено обладнання та програмне забезпечення, проведення швидкісного інтернету, Wi-Fi, створено умови для інклюзивного навчання та безбар'єрного доступу, ремонт під'їзних доріг.