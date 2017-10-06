Житомирщина вже відправила 3 тисячі листів шиферу до Калинівки, постраждалої від вибухів на військових складах

15:22, 06 жовтня 2017
Суспільство
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Так, черговий вантаж допомоги надійшов до Вінницької області ввечері 5 жовтня. 

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Житомирщина вже відправила близько 3 тисяч листів шиферу у якості допомоги до Калинівки Вінницької області, постраждалої від вибухів на військових складах. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Жителі Калинівки вже отримали близько 3 тис. листів шиферу та майже 50 кубометрів деревини від Житомирської області», - зазначається у повідомленні.

Так, черговий вантаж допомоги надійшов до Вінницької області ввечері 5 жовтня. З міста Івано-Франківська привезли 945 листів шиферу, який напередодні закупила Житомирська ОДА для жителів, чиї будинки постраждали.

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Враженнями від отриманої допомоги поділилася директор Павлівської загальноосвітньої школи Вінницької області Тетяна Шуманська. Так, за її словами, із Житомирщини прийшла необхідна закладу допомога – дошки, бруси, шифер, цвяхи.

«Ці матеріали будуть використані для відновлення даху нашого навчального закладу, який постраждав від вибухів», - каже Шуманська.

Перед цим Житомирська область відправила 760 листів шиферу, 30 кубометрів каліброваної дошки та 15 кубометрів деревини. Окремо було відправлено також ще 1 тис. 584 листа шиферу від агроформувань регіону.

У Житомирській облдержадміністрації також зазначають, що в області до збору допомоги Вінниччині активно долучаються інвестиційні компанії, сільськогосподарські підприємства та установи регіону.

Нагадаємо, Житомирська область надає допомогу Калинівці, що постраждала від вибухів боєприпасів на військових складах.

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