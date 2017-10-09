На Житомирщині в рамках спецоперації вилучено понад 30 одиниць вогнепальної зброї, яку жителі області зберігали незаконно

На Житомирщині підвели підсумки спецоперації з протидії незаконному обігу зброї. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, під час спецоперації, яка тривала у вересні та перший тиждень жовтня, поліцейські вилучили різнокаліберні гвинтівки, пістолети, обріз мисливської рушниці та саморобну зброю. У сховках та за різних обставин правоохоронці виявили понад 2 тисячі набоїв, чверть сотні гранат й низку інших боєприпасів вибухової дії. Нині триває розслідування.

Читайте такожЗ початку року зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА біля військових частин ЗСУ

Так, зокрема, у рамках досудового розслідування поліцейські Пулинського відділення поліції провели санкціоновані обшуки на трьох об’єктах, належних місцевому підприємцю. У результаті з квартири у селі Соколові правоохоронці вилучили майже три десятка набоїв до автомата Калашникова та пістолета Макарова, а з будинку у селі Муравні – ще майже сотню патронів калібру 5,45 мм до автоматичної зброї. Окрім того, в орендованому приміщенні на території сільгосппідприємства у районі поліцейські виявили та вилучили обріз мисливської рушниці 16-го калібру.

Усе це нині направлено на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Читайте такожНацгвардія випробувала нові автоматичні карабіни (фотогалерея)

Окрім цього, у Коростишівському районі правоохоронці зареєстрували факт незаконного збуту зброї. У рамках кримінального провадження оперативники встановили особу торговця та під виглядом потенційних покупців домовилися про зустріч з ним. Реалізацію 33-річним жителем райцентру пристрою, схожого на вогнепальну зброю калібру 8 мм, було задокументовано. Пістолет направлено на експертне дослідження, тим часом його походження встановлюється у ході подальшого досудового розслідування.

Нагадаємо, що статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

" Загалом, результатом проведених заходів стало вилучення з незаконного обігу понад 30 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі гвинтівок, пістолетів і саморобної зброї. А також вилучено майже 2300 набоїв, 25 гранат, 12 боєприпасів вибухової дії, близько 1,5 кг вибухових речовин. Нині триває розслідування 51 кримінального провадження, водночас 32 особам повідомлено про підозри у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами", - розповів УНІАН начальник Головного управління Національної поліції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

За його даними, жителі регіону добровільно здали до поліції понад сотні одиниць вогнепальної зброї та ще 300 набоїв до неї.

Печененко нагадав, що наразі в Україні триває місячник добровільного роззброєння.