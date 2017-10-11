Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси у справі про пожежу в таборі "Вікторія"

Приморський районний суд Одеси 10 жовтня обрав колишньому заступнику одеського міського голови Зінаїді Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Читайте такожСуд залишив під вартою директора одеського табору "Вікторія"

В повідомленні зазначається, що Цвірінько підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель дітей у таборі "Вікторія" (ч. 2 ст. 367 КК України).

У прокуратурі додали, що просили суд визначити запобіжний захід для вказаної особи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. У результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Читайте такожПожежа в одеському таборі: суд відпустив з-під варти виховательку під поручительство нардепів

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з тим, що сталося, було затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд виніс ухвалу заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.