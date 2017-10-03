Пожежа в дитячому таборі "Вікторія": в Одесі до колишнього заступника мера прийшли з обшуками

В Одесі наразі правоохоронці проводять обшуки вдома у віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій сьогодні повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела 15 вересня до загибелі трьох дівчаток у дитячому спортивно-оздоровчому комплексі «Вікторія».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

За його словами, у вівторок слідчі прокуратури області повідомили про підозру колишньому заступнику міського голови, яку було звільнено з займаної посади через кілька днів після трагедії - 19 вересня.

За словами Жученка, підозрювана була відповідальною за роботу департаменту освіти і науки міськради, але своїх обов'язків належним чином не виконувала, що призвело до трагічних наслідків.

«Наразі вдома у неї проводяться обшуки, здійснюються інші процесуальні дії», - сказав Жученко.

За даними слідства, чиновниця була поінформована про порушення правил пожежної безпеки, але неналежним чином виконувала свої службові обов'язки і недобросовісно до них ставилася. Зокрема, не вжила заходів щодо укладення договорів на обслуговування високотехнологічних сучасних систем пожежогасіння, а також сприяла заселенню дітей в комплекс, який фактично не був готовий до експлуатації.

«Чиновниці було відомо про неналежний стан протипожежної системи, що не забезпечена належним чином робота вентиляційної та інших систем. Коли діти туди заселялися, конкретні службові особи не забезпечили належним чином цих систем», - підкреслив Жученко.

Він зазначив, що реконструкція комплексу була завершена в 2016 році.

У ході розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості, що призвела до загибелі трьох дітей, слідчі прокуратури Одеської області 3 жовтня повідомили жінці про підозру у злочині (ч. 2 ст. 367 КК України).

Жученко додав, що найближчим часом суд визначить запобіжний захід чиновниці; на даний час «відпрацьовуються й інші службові особи».

Крім того, співробітники обласної прокуратури спільно зі слідчими та оперативними працівниками управління Національної поліції проводять близько 20 обшуків на 14 підприємствах в рамках розслідування кримінального провадження за фактом службового підроблення, пов'язаного з пожежею у «Вікторії». Зазначені підприємства входять до кола юридичних осіб, які протягом 2015-2016 років здійснювали фінансово-господарську діяльність спільно з генпідрядником з реконструкції «Вікторії».

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. У результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з тим, що сталося, було затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд виніс ухвалу заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.