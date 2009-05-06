На Оболоні відключили гарячу воду

5 травня районну котельню «Дніпроводська» в Оболонському районі Києва знову було відключено від газопостачання, в результаті чого без гарячого водопостачання залишилися 23 споживачі району, з яких 21 житловий будинок, школа і дитячий садок на вулицях Дніпроводська, 8 Березня, Джерельна, провулок Джерельний.

Про це повідомляє прес-служба АК “Київенерго”.

За інформацією компанії, тиск газу, як і минулого разу – 21 квітня, припинено представниками “Київоблгазу” через борг АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» у розмірі 508 млн. грн. Котел, що знаходився в роботі для забезпечення киян гарячою водою, відключено внаслідок дії противоаварійної автоматики.

«Київ – мегаполіс, що активно зростає і використовує сьогодні газу на 90 млн. грн. на місяць, а в зимовий період – до 500 млн. грн. на місяць. Сплати населення, на жаль, не є стовідсотковими, до того ж рознесені протягом року. Київська міська влада досі винна “Київенерго” близько 990 млн. грн. за різницю між існуючими тарифами та собівартістю виробництва теплової енергії”, - заявив фінансовий директор АК «Київенерго» Михайло УТКІН.

Він також зазначив, що компанія має значні витрати і зобов’язання, зокрема, податки, виплата зарплати 14 тис. працівникам, ремонти, кредитні виплати тощо. Крім того, нещодавно “Київенерго” виплатила черговий транш кредиту Світового банку в розмірі 58 млн. грн., виконуючи таким чином свої зобов’язання за Проектом розширення та реабілітації теплопостачання Києва.

Раніше компанія повідомляла, що безпосередньо «тіло» кредиту Світового банку становить 35 млн. грн., відсотки - 20 млн. грн., і 3 млн. грн. – виплати Міністерству фінансів за надання державних гарантій для отримання кредиту.

Кредит Світового банку отриманий “Київенерго” в 1998 році під Проект з реабілітації та розширення централізованого теплопостачання Києва, у якому в рівній мірі задіяні енергокомпанія і міська влада столиці. Передбачалося, що на отримані кошти буде проведена комплексна реконструкція теплових мереж та котелень, встановлення приладів обліку теплової енергії. Загальна сума кредиту становила 160 млн. дол. На сьогодні АК «Київенерго» виплачено 50 млн. дол. Залишок кредиту в розмірі 110 млн. дол. компанія повинна сплатити до 2018 року.