Україна за 4 місяці скоротила видобуток вугілля на 12,8%

Вугледобувні підприємства України в січні-квітні 2009 року скоротили видобуток рядового вугілля на 12,8% або на 3,444 млн. тонн - до 23,486 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Такі оперативні дані УНІАН повідомили в Міністерстві вугільної промисловості України .

Видобуток коксівного вугілля за чотири місяці ц.р. скоротився на 16,8% або 1,633 млн. тонн – до 8,060 млн. тонн, енергетичного, – теж знизився на 10,5% або на 1,810 млн. тонн – до 15,425 млн. тонн.

При цьому видобуток вугілля в квітні скоротився на 5,3% або на 319 тис. тонн - до 5,625 млн. тонн, порівняно з березнем ц.р.

Вугледобувні підприємства сфери управління Мінвуглепрому в січні-квітні 2009 року перевиконали встановлене міністерством планове завдання з видобутку вугілля на 4,4% або на 566,5 тис. тонн, зокрема щодо видобутку коксівного вугілля, - на 6,9% (на 208,2 тис. тонн), енергетичного – на 3,6% (на 358,3 тис. тонн).

Підприємства Мінвуглепрому в січні-квітні ц.р. видобули 12,894 млн. тонн рядового вугілля, зокрема коксівного 3,034 млн. тонн, енергетичного – 9,859 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2008 році збільшили видобуток вугілля на 2,8% або на 2,116 млн. тонн, порівняно з 2007 роком, до 77,654 млн. тонн.