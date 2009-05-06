На шахтах у Донецькій області знайшли понад 5 тисяч порушень безпеки

У Донецькій області протягом минулого тижня на підприємствах вугільної промисловості інспектори Територіального управління Держгірпромнагляду виявили 5087 порушень актів про охорону праці. Це на 961 порушення менше, ніж за попередній тиждень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління, протягом тижня на вугільних підприємствах регіону через порушення нормативних актів про охорону праці припинялася робота обладнання та об`єктів у 193 випадках (минулого тижня – в 264). В результаті на керівників і працівників накладено 190 штрафів (минулого тижня – 236) на суму понад 15 тис. грн.

Усього протягом тижня на підприємствах усіх галузей промисловості Донецької області виявлено 7336 порушень нормативних актів про охорону праці, що на 2007 порушень менше, ніж на попередньому тижні. На керівників і працівників накладено 294 штрафи (минулого тижня – 418) на суму 23,3 (минулого тижня – 33,2) тис. грн.