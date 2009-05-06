Українські банки, виявляється, давали кредити у швейцарських франках

19:38, 06 травня 2009
Суспільство
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НБУ провів спецаукціон

На спеціальному аукціоні, який відбувся сьогодні, Національний банк України продав 1,057 млн. швейцарських франків за курсом 6,92 грн./швейцарський франк.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з інформацією Нацбанку, валюта реалізовувалася для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб-резидентів, а також фізичних осіб-резидентів – суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), для погашення заборгованості за кредитами, одержаними в іноземній валюті.

В аукціоні взяли участь 4 банки: АКІБ «УкрСиббанк», ВАТ «Універсал Банк», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «Укрексімбанк».

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми покупки на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.

 

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