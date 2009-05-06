На шахтах Донбасу заборонили роботи у у 8 лавах та 15 вибоях

Фахівці Донецького гірничого округу Держгірпромнагляду заборонили ведення робіт у 8 лавах та у 15 з 27 обстежених підготовчих вибоїв на шахтах центрального району Донбасу.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, роботи призупинено через виявлені порушення паспортів кріплення покрівлі, пило-газового режиму забоїв, незабезпеченість вибоїв розрахунковою кількістю повітря тощо. Дозвіл на відновлення робіт вуглевидобувні підприємства отримуватимуть лише за умови повного усунення виявлених порушень.

Цільову перевірку шахт центрального району Донбасу розпочато 5 травня після аварії на шахті «Новодзержинська», на якій внаслідок обвалення породи 4 травня було заблоковано в лаві 9 гірників.