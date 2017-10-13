У Вінниці відбулася прем’єра українського фільму "Тримай біля серця" - про офіцера, який пішов добровольцем в АТО. Стрічка знімалась у Вінниці за сприяння та підтримки вінницького міського голови Сергія Моргунова.

Як передає УНІАН, презентація та прем’єрний показ фільму, оснований на реальних подіях, відбувся 12 жовтня у приміщенні вінницького кінотеатру «Мир».

«Ми робили цей фільм заради людей, які захищають нашу країну на сході і показати життя в паралелі сьогодення, що нам тут спокійно жити й працювати, а хлопці захищають нашу країну там», - сказав продюсер фільму Василь Медяний під час прес-конференції.

Режисер фільму Валерій Шалига особливу подяку та важливість у зйомці стрічки висловив консультантам, якими стали Андрій Гишпаль, Роман Смішний та інші учасники АТО. «Андрій розказав нам дуже багато цікавих історій, які увійшли у сюжет фільму саме так, як ці події дійсно були. Андрій також зіграв роль у фільмі із позивним «Полтава» й зробив це з відчуттям того, що сам пережив на передовій», - розповів Шалига.

За словами режисера, бойові дії знімались на полігоні у Калинівці (Вінницька область), де дислокується підрозділ «Ягуар», командир якого надав дозвіл та можливість проводити зйомки. «Там і ландшафт дуже схожий на той, який є на сході України. Воїни цього підрозділу також брали участь у зйомках», - сказав Шалига.

Долучались до консультації щодо відтворення реалістичних подій й волонтери, зокрема Юлія Вотчер, яка з початку бойових дій на сході України й до цього часу регулярно збирає й особисто доставляє у найгарячіші точки бойових дій допомогу для українських бійців. «В мене є камера з гарною якістю зйомки й я надала багато матеріалу з фронту – те, що знімала кожну свою поїздку на передовій. Також для фільму знімався сюжет про наших волонтерів й ми виступали експертами з відтворення реальних подій, які дійсно є на передовій на сході. Режисер прислуховувався, міняв», - розповіла вона.

Вотчер переконана в необхідності донесення до кожного жителя України того, що у нашій державі війна для її якнайшвидшого завершення. «Останнього разу, коли була на передовій, питаю у всіх (бійців - УНІАН) однаково: що потрібно зробити для того, аби війна закінчилась перемогою, як найшвидше? В тій чи іншій формі вони говорять – слово війна і розуміння війна має усвідомити кожна людина – від дитини до старої людини – це (війна - УНІАН) має бути головною темою в усіх», - розповіла Вотчер.

Вінницький міський голова, який підтримав створення фільму «Тримай біля серця» у місті та створив для цього усі можливості, радіє з того, що Вінниця долучилась до формування сучасного українського кінематографу. «Приємно, що Вінниця є ланкою у ланцюжку формування сучасного українського кінематографу. Ідея створення фільму у Вінниці із залученням в тому числі акторів людей, які воювали в АТО, є дуже знаковою для усієї територіальної громади», - сказав Моргунов.

За його словами, основа цього фільму багатогранна – це людські долі, відносини в сім’ї, війна, відносини між різними людьми – у фільмі показана реальна ситуація, яка відбувається у нашому суспільстві та нашій державі.

Відповідаючи на запитання УНІАН чи хотів би мер Вінниці зіграти у кіно й яку роль обрав би, Моргунов відповів: «В мене вже є роль, яку мені довірили вінниччани, але головне тут не роль однієї людини, а всієї команди – творчої команди, команди, яка працює у міській раді. Думаю, роль усіх нас в тому, що ми хочемо бачити в нашому місті, що ми хочемо бачити в нашій державі. Потрібно об’єднуватись для того, щоб наша держава розвивались і в духовному плані, а не тільки в економічному чи матеріальному. Це повинна бути гармонія – культура разом з тими питаннями, які стосуються розвитку інфраструктури, соціальної сфери», - вважає Моргунов.

Фільм планується показати у всіх обласних центрах України та м.Києві. Також є запит для демонстрації стрічки на передовій українським бійцям та пораненим у госпіталях. Зйомки стрічки проходили влітку 2016 року.