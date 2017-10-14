У Києві завершився марш слави УПА

У Києві завершилася хода «Марш слави героям», приурочена 75-й річниці створення Української повстанської армії та Дню захисника України.

Читайте такожУчасники маршу слави УПА зі смолоскипами і фаєрами йдуть Майданом (фото)Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції пройшли за маршрутом: від червоного корпусу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка по вулиці Володимирська, бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик та вулиці Сагайдачного.

Протягом ходи, яка простягнулася від Майдану Незалежності до Бессарабської площі, учасники запалювали фаєри, смолоскипи та несли символіку партій «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор», інших громадських націоналістичних організацій, а також жовто-блакитні та червоно-чорні прапори.

Також учасники маршу вигукували гасла, зокрема «Бандера, Шухевич – наші герої», «Слава Україні!», «Героям Слава!», «Петю геть», «Свободу політв’язням», «Пам’ятай чужинець – тут господар українець».

Після завершення ходи частина учасників перебуває на Контрактовій площі біля пам’ятника Пилипу Орлику, де відбувається концерт групи «Кому вниз».