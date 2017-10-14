У Харкові невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам УПА (фото)

У Харкові невідомі зловмисники облили червоною фарбою пам’ятник воїнам Української повстанської армії (УПА). Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, пам’ятник у парку «Молодіжний» на вулиці Пушкінській облили вночі сьогодні, 14 жовтня.

Читайте такожБлизько 100 тисяч бійців діяли у лавах УПА, 75-та річниця створення якої відзначається сьогодні в УкраїніІнформація про подію надійшла до Київського відділу поліції близько 12.00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. До поліції з заявами за даним фактом ніхто з громадян не звертався.

Наразі інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Поліцією встановлюються особи, причетні до вказаного правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятник воїнам УПА у Харкові було встановлено 1992 року. З 2006 року вандали декілька разів ламали або пошкоджували монумент. 9 грудня 2014 року невідомі підірвали пам’ятник.