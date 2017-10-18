В урядовому кварталі поліцейські перевірятимуть документи і речі громадян

Сьогодні за порядком в урядовому кварталі Києва стежитимуть близько 3000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. В залежності від оперативної обстановки, кількість правоохоронців може змінюватися, йдеться в повідомленні МВС.

Читайте такожНа в'їздах до Києва поліція перевіряє транспорт«У центрі міста, на проїжджій частині вулиці Грушевського, мітингувальники розбили намети, що значно ускладнило рух у столиці. Ми звертаємося до громадян віднестися із розумінням за тимчасові незручності, у зв’язку із перекриттям дорожнього руху та додатковими заходами, пов’язаними із перевіркою документів", - повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко.

«Задля належного забезпечення правопорядку та недопущення будь-яких правопорушень, учасників мирних заходів перевірятимуть на фільтраційних пунктах та вибірково ручними металошукачами. У деяких громадян також перевірятимуть документи, які засвідчують їх особу», - зазначив полковник поліції.

Поліція закликає утриматися від будь-яких провокацій, на які силовики реагуватимуть відповідно вимог чинного законодавства. Правоохоронці звертаються до учасників акцій не порушувати громадський порядок, а також всіляко сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку та безпеки громадян.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під час масових заходів біля Верховної Ради України постраждало четверо осіб, серед них – працівник поліції. 26-річний поліцейський роти особливого призначення та 64-річний мешканець Івано-Франківської області із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані у стаціонар. Іншим двом потерпілим надано медичну допомогу на місці. Офіційні звернення постраждалих громадян щодо отримання тілесних ушкоджень до поліції не надходили. У результаті інцидентів вчора правоохоронці нікого не затримували.