У Львові кількість постраждалих після відвідування ресторану зросла до 21 особи

У Львові станом на ранок 20 жовтня у 21 особи діагностовано гостру кишкову інфекцію після вживання їжі в ресторані «Панська чарка», який знаходиться у центрі міста.

Читайте такожКількість потерпілих від отруєння в одному із ресторанів Львова зросла до 17Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, під час спалаху гострої кишкової інфекції через вживання їжі в ресторані «Панська чарка» з 16 жовтня і станом на 20 жовтня за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області звернулась 21 особа, у тому числі двоє дітей. До обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 19 осіб, у тому числі двоє дітей, до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні госпіталізовано одну особу, ще один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні.

У всіх пацієнтів попередньо діагностовано гостру кишкову інфекцію. Стан всіх постраждалих - середньої тяжкості. Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня до обласної інфекційної лікарні почали госпіталізувати пацієнтів із симптомами гострої кишкової інфекції, які 14 жовтня святкували весілля в ресторані «Панська Чарка», що на вул. Винниченка, 3.

17 та 18 жовтня звернення і госпіталізація продовжились, але не тільки з числа тих, хто святкував весілля, а й тих, що харчувались в цьому ж ресторані з компаніями (дні народження) 15 та 16 жовтня.

Станом на 18 жовтня із осередку інфекції за медичною допомогою звернулися 12 осіб, в тому числі двоє дітей.