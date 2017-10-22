Порошенко побажав перемоги українським військовим, які візьмуть участь у Марафоні морської піхоти США

Президент України Петро Порошенко побажав перемоги українським військовим, які візьмуть участь у 42-му Марафоні морської піхоти США.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Пишаюся силою та волею до перемоги наших воїнів, які сьогодні візьмуть участь у Марафоні морської піхоти США», - зазначив Порошенко.

Президент додав, що Україна вболіває і вірить у перемогу українських військових.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році четверо українських військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні АТО, взяли участь у 41-му марафоні морської піхоти США, що відбувся у Вашингтоні.