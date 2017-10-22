Порошенко побажав перемоги українським військовим, які візьмуть участь у Марафоні морської піхоти США

12:22, 22 жовтня 2017
Суспільство
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Президент додав, що Україна вболіває і вірить у перемогу українських військових.

фото facebook.com/petroporoshenko

Президент України Петро Порошенко побажав перемоги українським військовим, які візьмуть участь у 42-му Марафоні морської піхоти США.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Пишаюся силою та волею до перемоги наших воїнів, які сьогодні візьмуть участь у Марафоні морської піхоти США», - зазначив Порошенко.

Президент додав, що Україна вболіває і вірить у перемогу українських військових.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році четверо українських військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні АТО, взяли участь у 41-му марафоні морської піхоти США, що відбувся у Вашингтоні.

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Теги: #Петро Порошенко#українські військові#Марафон морської піхоти США