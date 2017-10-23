"Її збирали по частинах": друг родини Зайцевих розповів про страшну аварію з винуватицею ДТП

У Харкові продовжують обговорювати наслідки страшної аварії. 20-річну Олену Зайцеву, яка була за кермом позашляховика-вбивці, суд відправив чекати вироку в СІЗО. Людина, наближена до родини Зайцевих розповіла, як жила студентка останні роки і що відбувалося на місці трагедії в перші хвилини після ДТП. Про це повідомляє "Город Х".

За словами співрозмовника, влітку 2007 року Олена з матір'ю потрапили в ДТП на проспекті Леніна.

«Таня (мати Олени, - ред.) була за кермом, вони зіткнулися з таксі, і більше всіх тоді постраждала 10-річна Олена. Лікарі буквально по частинах її збирали і обличчя «ліпили» заново. На обличчі досі залишилися шрами, які вона намагається приховувати за допомогою косметики. Я не міг собі уявити, що після пережитого в дитинстві вона зможе порушувати швидкісний режим. Після ДТП у неї почалися страшні головні болі, і вона вже 10 років сидить на серйозних знеболюючих. Про це відразу сказали лікарю, який брав аналіз крові. Алкоголю там не було однозначно. У суді говорили про опіати - нічого не можу відповісти. Якщо вживала – ніхто з дорослих цього не знав. Можливо, якісь компоненти були в знеболюючих таблетках, не знаю, це вирішувати експертам», - каже чоловік.

За словами співрозмовника, він знайомий з родиною Зайцевих близько 20 років. Каже, голова сім'ї ніколи не був пов'язаний з «органами», як і його троє синів. Всі четверо – бізнесмени різного рівня.

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«Я приїхав на місце трагедії одним з перших. Перехожі ставили перевернутий «Лексус» на колеса, діставали звідти Олену і її подругу. Я думаю, якщо б вона однозначно була винна, її порвали б на місці. Адвокат Дронова (водій Туарега, - ред.) примчав дуже швидко. Ніхто нікого не чіпав, ні до кого не підходив, не спілкувався, всі стояли самі по собі. Все, що говорять про людей з автоматами, про якихось військових – це небилиці», - ділиться чоловік.

Каже, коли водійку «Лексуса» відвезли на експертизи, через кілька годин туди прийшли активісти і зажадали перездати кров і сечу в їх присутності. Спостерігати за перездачею допустили двох дівчат-активісток.

Під кінець розмови харків'янин додав, що вся сім'я Зайцевих, можливо, любить лихачити зайвий раз: мовляв, список дорожніх порушень «Лексуса», які пред'явили в суді, марно приписали Олені Зайцевій. Цією машиною, крім дівчини, користується і її мати, і наймолодший син Зайцева.

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Між тим, керівництво Нацполіції в Харківській області не виключає, що після проведення технічної експертизи статус водія Фольксваген Туарег, який зараз проходить у справі як свідок, може бути змінений.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом».

За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.