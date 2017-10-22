У поліції повідомили, що статус водія Volkswagen у справі про ДТП в Харкові може змінитися

Начальник управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех не виключає, що статус водія, що проходить як свідок у справі про резонансне ДТП у Харкові, може бути змінено. На брифінгу 21 жовтня Бех повідомив, що зараз тривають експертизи, зокрема технічна, за результатами яких можна буде зробити остаточні висновки щодо ступеня винуватості кожного з учасників аварії, як пише "Радіо свобода".

«Це стосується також другого водія в ДТП, який був за кермом «Volkswagen», роль якого у виникненні надзвичайної події на дорозі зараз також вивчається слідством. Я не виключаю, що після отримання усіх необхідних даних його статус у кримінальному процесі буде змінено», – сказав Олег Бех.

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Він додав, що розслідування ДТП у Харкові буде проводитися «максимально прозоро та об’єктивно». Також начальник обласної поліції пообіцяв поінформувати громадськість про його результати через 10 днів.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули п'ятеро людей, ще шестеро були поранені.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.

За даними досудового розслідування, Зайцева протягом 2016-2017 років 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.