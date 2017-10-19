Смертельна ДТП у Харкові: з'явилося нове відео наїзду позашляховика на пішоходів

В мережі з'явилося нове відео аварії в Харкові, в якій загинули 6 осіб. На ролику зображений момент, коли позашляховик наїхав на людей. Ролик опубліковано на YouTube Newsroom Kharkov.

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!

На шокуючому записі видно групу людей, які стоять на перехресті і чекають зеленого сигналу світлофора. Раптово в кадр на величезній швидкості влітає Lexus, який буквально зносить пішоходів, після чого перевернувся на правий бік. Як видно, у загиблих не було жодних шансів ухилитися від зіткнення.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 жовтня у центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, внаслідок чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та врізався у пішоходів. Шестеро з них загинули, ще п'ятеро дістали травми.

20-річну дівчину, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.