Смертельна ДТП у Харкові: з'явилося нове відео наїзду позашляховика на пішоходів

12:52, 19 жовтня 2017
Інциденти
3572 0

Як видно, у загиблих не було жодних шансів ухилитися від зіткнення.

Зайцева, яка вночі наїхала на людей у Харкові, перевищила швидкість і проїхав на заборонний сигнал світлофора / фото УНІАН

В мережі з'явилося нове відео аварії в Харкові, в якій загинули 6 осіб. На ролику зображений момент, коли позашляховик наїхав на людей. Ролик опубліковано на YouTube Newsroom Kharkov.

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!

На шокуючому записі видно групу людей, які стоять на перехресті і чекають зеленого сигналу світлофора. Раптово в кадр на величезній швидкості влітає Lexus, який буквально зносить пішоходів, після чого перевернувся на правий бік. Як видно, у загиблих не було жодних шансів ухилитися від зіткнення.

Читайте такожУсі подробиці жахливої ДТП у Харкові: хто така Олена Зайцева, як сталася трагедія і що було після (фото, відео 18+)

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 жовтня у центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, внаслідок чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та врізався у пішоходів. Шестеро з них загинули, ще п'ятеро дістали травми.

20-річну дівчину, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: ДТП у Харкові
Теги: #ДТП Харків#смертельна ДТП Харків#позашляховик наїхав на пішоходів відео#відео ДТП Харків