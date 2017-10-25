Суд обрав запобіжний захід Коханівському

Святошинський районний суд Києва відхилив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному в хуліганстві лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському та встановив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Іванна Миколаєць.

«Слідчий суддя ухвалив - клопотання залишити без задоволення, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю за місцем проживання», - заявила вона.

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За рішенням суду, Коханівський повинен здати паспорти та з'являтися до слідчого за першим же викликом.

«Прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. Не відлучатися від місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. Здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон чи документи, які дають право на виїзд/в'їзд в Україну», - зазначила Миколаєць.

За її словами, прокурор вбачав у застосуванні значно м'якшого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, наявність ризиків.

«Прокурором доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, викладених слідчим у клопотанні, а саме переховування у подальшому від органів досудового розслідування і суду, незаконного впливу на потерпілого чи свідків, чи вчинення інших кримінальних правопорушень. Але прокурором не доведено недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів», - заявила суддя.

Один із адвокатів підозрюваного Андрій Доманський повідомив, що захист подасть апеляцію на це рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні. Водночас, за даними поліції, Коханівський декілька разів вистрілив у чоловіка, прізвище якого не називають.

22 жовтня Коханівському повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.