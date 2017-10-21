Коханівський, який влаштував стрілянину в Києві, також отримав поранення - поліція

Після бійки зі стріляниною неподалік станції метро Академмістечко у Києві командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський і його опонент знаходяться в лікарні. Про це повідомив начальник ГУ НП в Києві Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"У Коханівського також є поранення, потрібно перевірити їхню ступінь", - зазначив він. За словами Крищенка, наразі причини виникнення інциденту не встановлені, оскільки правоохоронці не мали можливості допитати його учасників. Це буде зроблено відразу, як тільки їх оглянуть лікарі.

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За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт особистого характеру, який переріс в бійку зі стріляниною.

Крім того, в поліції не розкривають особу опонента Коханівського. (За даними Громадського, це екс-командир одного зі взводів «Правого сектору» Руслан Качмала із позивним «Рем»)

"О 16:50 до чергової частини надійшла інформація, що неподалік від станції метро Академмістечко відбувається бійка і чутні постріли. На місце події терміново було направлено наряди поліції. Попередньо встановлено, що там перебував Микола Коханівський з дружиною", - розповіли в прес-службі поліції Києва.

Згідно з інформацією, Коханівський зробив кілька пострілів в опонента після того, як між ними виник конфлікт.

"У нього виник словесний конфлікт з невідомим, під час якого керівник добровольчого руху ОУН (ймовірно, з пристрою для відстрілу гумових куль) зробив кілька пострілів у незнайомця. У результаті у потерпілого (особа встановлена) - дотичні поранення в спину і ногу (допомогу надали на місці). Обох чоловіків доставлять в управління поліції для встановлення причин і обставин конфлікту", - додали в поліції.

Також відомо, що на місці події в траві правоохоронці виявили ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм. Як уточнив Крищенко, зброя не зареєстрована.

На місці події продовжує роботу слідчо-оперативна група.

"Після проведення першочергової перевірки події буде дана правова оцінка", - підкреслили в поліції.