Світові ціни на нафту знизилися
00:56, 14 травня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 13 травня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 57,34 (-0,60) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,02 (-0,83) дол./бар.
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