У Києві попрощалися із загиблим внаслідок вибуху охоронцем Мосійчука (фото, відео)

У Києві попрощалися із співробітником полку поліції спецпризначення Русланом Кушніром, який, будучи охоронцем нардепа Ігоря Мосійчука, героїчно загинув під час вибуху у Солом'янському районі Києва.

Відповідні фото і відео проводів охоронця оприлюднив на своїй сторінці у Facebook користувач Дмитро Борунько.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого загинув охоронець Ігоря Мосійчука, прикриваючи собою нардепа.

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"Живим я залишився тільки завдяки моєму загиблому охоронцю Руслану. Він колишній беркутівець, що в 2013 стояв по іншу сторону барикад. А вчора він загинув рятуючи мене - націоналіста. Життя не чорно-біле. Щоб перемогти ми повинні це усвідомити. Українська нація має стати єдиною, перегорнувши сторінку внутрішніх чвар. Висловлюю щирі співчуття його родині. Я ніколи їх не забуду. Тепер у мене троє дітей. Третя дитина - чотирирічна донечка Руслана", – повідомив Мосійчук.