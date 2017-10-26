Мосійчук про замах на нього: живим залишився тільки завдяки загиблому охоронцю

Нардеп Ігор Мосійчук прокоментував замах на нього та розповів, що живим залишився тільки завдяки загиблому охоронцю. Про це він написав у Facebook.

"Живим я залишився тільки завдяки моєму загиблому охоронцю Руслану. Він колишній беркутівець, що в 2013 стояв по іншу сторону барикад. А вчора він загинув рятуючи мене - націоналіста. Життя не чорно-біле. Щоб перемогти ми повинні це усвідомити. Українська нація має стати єдиною, перегорнувши сторінку внутрішніх чвар. Висловлюю щирі співчуття його родині. Я ніколи їх не забуду. Тепер у мене троє дітей. Третя дитина - чотирирічна донечка Руслана", - написав нардеп.

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Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав замах на Мосійчука терактом, який "могли зробити російські спецслужби".

Нагадаємо, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспрессо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро осіб, ще двоє – охоронець нардепа та перехожий – загинули. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва. За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля. Всі поранені були доставлені в лікарні з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.