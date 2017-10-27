Перехід на "зимовий" час: коли переводять годинники в Україні

Україна в ніч на неділю, 29 жовтня, о 4:00, переходить на "зимовий" час. Стрілки годинника треба буде перевести нa годину назад.

Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

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Як відомо, перехід на "зимовий" час в Україні відбувається щорічно в останню неділю жовтня, на "літній" – в останню неділю березня.

У 2011 році в Україні була спроба скасувати перехід на літній-зимовий час. Потім це рішення відхилили через нарікання жителів Західної України, яким доводилося у темряві ходити і повертатися до школи й на роботу.

Нині понад 110 країн світу переходять на "літній" та "зимовий" час.