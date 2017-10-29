В небо над окупованим Донбасом запустили український прапор
Величезний стяг запустили на гелевих кульках у сторону Горлівки.
У небо у бік окупованих територій Донбасу запустили величезний синьо-жовтий прапор на гелевих кульках, пише ТСН.
Повідомляється, що стяг запустили у прифронтовій Авдіївці та направили його в бік Горлівки.
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Для надування кульок та розгортання прапору зійшлися місцеві жителі та військові.
Кульки передали діти з Краматорська, а сам прапор пошила жінка з Донецька за гроші, котрі також зібрали на патріотичну акцію в окупованому обласному центрі. За словами організаторів заходу, насправді патріотів на Донбасі чимало. «Багато, просто там це казати небезпечно», - зізнаються вони.
Як повідомляв УНІАН раніше, з 2014 року понад 10 тис. українських військовослужбовців загинули і були поранені не внаслідок бойових дій.
Водночас у зоні АТО не під час бойових дій загинули 3 тис. 700 військових.