Мосійчук розповів про свій стан після замаху: витягли майже 40 уламків, ще 5 залишаються в тілі

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук розповів про те, що його стан стабільний і поки він проходить подальше лікування. Про це повідомляє "112 Україна".

"Я відчуваю себе стабільно, проходжу лікування, уражена права сторона тіла (нога, рука, бік). З мене витягли від 30 до 40 вражаючих елементів, 5 ще залишається в тілі. Намагаюся повернутися до життя", - розповів Мосійчук.

Також Мосійчук зазначив, що поки у нього немає ніяких новин про стан Віталія Бали.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого двоє людей загинули і серед них охоронець Мосійчука.

Також є троє постраждалих, в їх числі народний депутат Мосійчук і політолог Віталій Бала. Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві і області.