Як проходив слідчий експеримент із Зайцевою в Харкові (фоторепортаж)

У Харкові на місці дорожньо-транспортної пригоди із шістьма загиблими за участю підозрюваної-водія «Лексус» Олени Зайцевої відбувся слідчий експеримент. Як передає кореспондент УНІАН, слідчий експеримент відбувся напередодні ввечері і тривав приблизно з 20:20 до 21:15.

На місце події з Харківського СІЗО у кайданках було доставлено Зайцеву. Також на місці була присутня її адвокат Юлія Козир. При цьому водія автомобіля «Фольксваген Туарег» не було.

За присутності слідчих було відтворено рух автомобілів «Лексус» і «Фольксваген» на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова, де сталася ДТП. Правоохоронці провели детальні заміри та зафіксували свідчення Зайцевої.

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На час проведення слідчого експерименту рух транспорту у місці перехрестя був перекритий.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня ввечері у центрі Харкова поблизу перехрестя вулиць Сумська та Мечникова автомобіль «Лексус» зіткнувся з автомобілем «Фольксваген». В результаті Lexus вилетів на тротуар, де збив пішоходів. П'ятеро з них загинули на місці, ще шестеро були травмовані і доставлені в лікарню. Згодом кількість загиблих внаслідок ДТП збільшилась до шести.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Зайцеву. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що вона під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.