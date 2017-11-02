В автозаку і кайданках: у Харкові на місце жахливої ДТП привезли Зайцеву для проведення слідчого експерименту

У Харкові для проведення слідчого експерименту на місце жахливої ДТП, яка сталася у місті ввечері 18 жовтня, привезли підозрювану 20-річну Олену Зайцеву, пише ТСН.

Повідомляється, що дівчину привезли у автозаку та кайданках, але під час з'ясування обставин трагедії одну руку їй звільнили.

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Слідчі за допомогою Зайцевої намагались відтворити схему руху авто, за кермом якого вона була. Водій "Таурега" у слідчому експерименті участі не брав.

«На час з'ясування обставин рух у тому місці перекрили і відновили лише після повернення Зайцевої до слідчого ізолятора», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». З

а версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.