Журналісти показали розкішне життя прокурора Миколаївської області (фоторепортаж)

Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас - представник так званої "місцевої правлячої династії" міста Городок поблизу Львова. Про це йдеться у журналістському розслідуванні ProSud.

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Його батько обіймав різні посади в Городецькій районній раді та є засновником кількох компаній, які підозрюються в участі у сумнівних тендерах, зазначають журналісти.

Попри роботу у прокуратурі й невисокі доходи родини, Дунас та його дружина володіють двома квартирами та земельними ділянками у Львові, будинком площею 320 кв.м. в місті Городок та іншим майном.

"За традицією, ще більшою кількістю нерухомості володіють батьки та інші родичі прокурора Дунаса. Нам також вдалося знайти незадекларовану земельну ділянку прокурора, а також 2 будинки, які "забув" задекларувати батько Дунаса", - йдеться у повідомленні.

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