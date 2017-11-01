Комплекс маєтків під Києвом за $2 мільйони: журналісти показали, як живе родина нардепа Королевської (фото)

Нерухомість розташована у с.Лісники на гектарі землі. На території комплексу - декілька будинків, штучне озеро, басейн, декоративний город та власна гора. Все це з 2014 року формально належить кіпрській компанії "Лісерена ЛТД", передає Bihus.info.

У коментарі журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" нардеп розповіла, що нерухомість орендують її батьки.

Натомість програма регулярно фіксувала, що з роботи Королевська приїжджає саме до цього маєтку.

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Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін оцінив вартість нерухомості у два мільйони доларів, а оренду - у щонайменше 200 тис. грн за місяць.

Проживання Королевської в цьому комплексі підтвердили і сусіди. Її часто бачать на горі, що розташована на території. Сама ж нардеп розміщує у соціальних мережах фотографії із городу з підписом: "Собрала урожай".

У декларації Королевської будь-яка згадка про цей маєток відсутня. Там записана лише квартира у Києві на 242 кв.м, у власності чоловіка, також нардепа, Юрія Солода. Інша нерухомість: офіс та земельні ділянки залишились у окупованому Луганську.

Як повідомляли ЗМІ, мати головного "радикала" України Любов Ляшко придбала 13 земельних ділянок під Києвом, купила три квартири в самому серці столиці і трикімнатну квартиру подалі від центру.