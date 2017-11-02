Суд у справі засудженого прикордонника Колмогорова перенесли через неявку прокурора

Засідання колегії Вищого спеціального суду з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо касаційної скарги на вирок засудженому за вбивство прикордоннику Сергію Колмогорову перенесено на 11.00 6 листопада через неявку військового прокурора. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення викликало обурення серед людей, які прийшли підтримати Колмогорова у залі суду.

Слід зазначити, що людей було дуже багато, всі навіть не помістилися в досить великій судовій залі. На засідання також прийшла мати Колмогорова.

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Також журналістам вдалося поспілкуватися з самим засудженим. Колмогоров заявив, що якби знову повторилася ситуація, через яку його було засуджено до 13 в’язниці, він би діяв так само, оскільки виконував наказ командира та діяв за статутом військової служби.

“Я зробив би все так само і не шкодую ні про що ні на хвилину”, - наголосив Колмогоров.

Прикордонник додав, що у касаційній скарзі просить Вищий спецсуд відправити провадження на повторне судове розслідування до суду першої інстанції і сподівається, що справу розглядатимуть не ті судді, які засудили його.

Також Колмогоров прокоментував факт неявки прокурора судове засідання. Він вважає, що прокурор не хоче з’являтися до суду, бо боїться.

Водночас, на запитання, чому саме він став «жертвою правосуддя», адже по автомобілю стріляли декілька прикордонників, Колмогоров сказав, що не знає.

“Це питання мені ставили багато разів. Я не знаю, чому я їм підійшов. Я діяв згідно з статутом”, - зазначив він.

Крім того, журналісти поспілкувалися з мамою Колмогорова, яка висловила обурення з приводу неявки прокурора на судове засідання.

“Я була дуже обурена, коли цю справу як слід не розглянули в апеляційному суді. Але зараз я обурена ще більше, обурена ставленням прокурора до цієї справи. Якщо б його син був понад 2 роки незаконно засудженим, то якби він реагував?”, - сказала вона.

Слід також зазначити, що на засідання суду прийшли декілька народних депутатів від “Народного фронту” - ті ж самі, які вчора ходили до суду підтримувати Авакова-молодшого.

Однак вони не змогли порозумітися з людьми, які прийшли підтримати ув’язненого прикордонника, зокрема, люди нецензурною лайкою зустріли депутата Андрія Тетерука. Так само неприязно люди поставились до інших депутатів, зокрема, Антона Геращенка.

У відповідь на їхню обіцянку сьогодні на засіданні профільного комітету парламенту розглянути ситуацію щодо Колмогорова люди запропонували депутатам просто зараз піти до генпрокурора Юрія Луценка, щоб з’ясувати, чому на судове засідання не з’явився представник військової прокуратури. Однак депутати відмовились, заявивши, що поспішають на засідання комітету Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Вищого спецсуду підтримати Колмогорова прийшли близько 200 осіб, переважно прикордонники, а також представники громадських організацій.

Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року.

Того дня прикордонники побачили на березі моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова й засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.