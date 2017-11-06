Захист Колмогорова наполягатиме на закритті справи через "відсутність складу злочину"

Захист прикордонника Сергія Колмогорова наполягатиме у суді першої інстанції на закритті його справи за відсутністю складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Колмогорова Оксана Муравська.

«Ми вважаємо, що Сергій Колмогоров є невинуватим, вина його не доведена, і ми про це говоритимемо у суді першої інстанції. Ми не будемо стояти на позиції перекваліфікації злочину, оскільки вважаємо, що Сергій Колмогоров є невинуватим і клопотатимемо про закриття справи у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення в його діях», - сказала адвокат.

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В свою чергу Колмогоров, якого сьогодні звільнили з-під варти рішенням суду, подякував всім, хто прийшов його підтримати і заявив, що таких, як він, несправедливо засуджених бійців, є ще багато і їх потрібно звільняти.

Як повідомляв УНІАН, колегія суддів Вищого спеціального суду з розгляду кримінальних та цивільних справ задовольнила клопотання захисту Колмогорова і відправила його справу на нове судове розслідування до Приморського районного суду Маріуполя.

За словами головуючий у справі судді Станіслава Кравченка, мотиви свого рішення суд за браком часу не виклав, проте повний текст рішення буде оголошено о 9.15 у четвер.

Люди, які прийшли підтримати Колмогорова, зустріли це рішення аплодисментами та радісними вигуками.

Як повідомляв УНІАН, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі.

В лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.