Кубок мера Житомира у хореографічному конкурсі здобула танцювальна студія з Польщі

У Житомирському облмуздрамтеатрі під час гала-концерту Міжнародної хореографічної асамблеї імені Скорульської мер міста Сергій Сухомлин відзначив танцювальну студію «ФЕЙМ» кубком міського голови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, танцювальна студія «ФЕЙМ» представляє місто Плоцьк (Польща), що є містом-побратимом Житомира (керівник ансамблю – Мальгоржата Станішевська).

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Конкурсанти змагалися у балетному мистецтві, «Модерн» та дитячому танці.

Голова журі конкурсу – прима-балерина Національної Опери України, заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів Катерина Кухар.

Як повідомляв УНІАН, впродовж цих трьох днів у Житомирі у Міжнародній хореографічній асамблеї ім. Н. Скорульської змагалися танцюристи з семи областей України та чотирьох держав: Грузії (ансамбль фольклорного танцю «БАГРАТІ», м. Кутаїсі), Болгарії (Ансамбль фольклорного танцю «СЕВЕРНЯЦИ», м. Монтана), Республіки Білорусь (Народний ансамбль танцю «VIDA», м. Гомель) та Польщі (танцювальна Студія «Фейм», м. Плоцьк).

Асамблея відбулася за сприяння Міністерства культури України, під патронатом міського голови Житомира Сухомлина, за підтримки Житомирської обласної державної адміністрації. Організатором заходу виступила громадська організація «Центр хореографічного мистецтва ім. Скорульської» (керівник – Інна Бурдейна).